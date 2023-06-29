Звёзды женского футбола Алекс Морган и Клои Келли снялись в рекламе нижнего белья

В преддверии чемпионата мира по футболу среди женщин американская спортсменка Алекс Морган и британка Клои Келли снялись в рекламе нижнего белья бренда Calvin Clein, сообщает Daily Mail.
Алекс Морган — двукратная чемпионка мира (2015, 2019). В данный момент 33-летняя нападающая играет за американский клуб «Сан-Диего Уэйв». Также спортсменка является олимпийской чемпионкой 2012 года.
Алекс Морган в рекламе Calvin Clein
Фото: Официальные социальные сети Calvin Clein
Клои Келли — чемпионка Европы 2022 года в составе сборной Англии. С 2020 года 25-летняя футболистка выступает за «Манчестер Сити».
Клои Келли в рекламе Calvin Clein
Фото: Социальные сети Calvin Clein
Чемпионат мира пройдёт с 20 июля по 20 августа 2023 года в Австралии и Новой Зеландии. Впервые в истории турнира в чемпионате примут участие 32 сборные. Сборную США и сборную Англии считают одними из главных фаворитов соревнования.
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