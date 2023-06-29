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Президент «Барселоны» рассказал об угрозах со стороны Ла Лиги и раскритиковал Тебаса

Президент «Барселоны» рассказал об угрозах со стороны Ла Лиги и раскритиковал Тебаса
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что руководство Ла Лиги давило на клуб с целью подписания им соглашения с CVC.

«Я связываю появление «дела Негрейры» с тем, что мы, к счастью для себя, не подписали контракт с CVC. Это соглашение заложило бы клуб на 50 лет. Это фонд, который сохраняет за собой 10,95% телевизионных прав клубов. Это кредит, мы не видели, чтобы эта операция принесла пользу «Барселоне». Мы нуждались в деньгах, поэтому продали 25% наших телевизионных прав, тем самым спася клуб. Но мы не исправили ситуацию полностью.

Одним из условий сделки было то, что действующий президент Ла Лиги Хавьер Тебас останется на своём посту сначала на 15, а затем на восемь лет. Его зарплата будет вдвое выше, чем у президентов банков. В Ла Лиге сказали нам, что если мы пойдём на сделку с CVC, то нам упростят фэйр-плей на 15%. Тебас сказал нам, что если мы не согласимся, то не сможем подписывать игроков, лига будет усложнять нам задачу. Дело сейчас в суде», — приводит слова Лапорты Sport.es.

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