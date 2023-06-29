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Сборная России опустилась на 38-ю строчку в рейтинге ФИФА

Сборная России опустилась на 38-ю строчку в рейтинге ФИФА
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Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг мужских сборных команд. По итогам обновления сборная России, отстранённая от международных соревнований, опустилась с 37-й на 38-ю строчку. Таблица опубликована на официальном сайте ФИФА.

Первое место продолжает занимать действующий чемпион мира Аргентина, в тройке остаются и Франция с Бразилией. Сборная Украины располагается на 24-й позиции, Узбекистана — на 74-й, Армении — на 90-й, Беларуси — на 98-й, Казахстан — на 104-й, Азербайджан — на 121-й.

Сборная России не играет на официальном уровне с ноября 2021 года, когда команда Валерия Карпина проиграла в матче отборочного цикла к чемпионату мира сборной Хорватии. В марте 2022 года российские клубы и сборные бессрочно отстранили от международных турниров.

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