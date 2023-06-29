«Барселона» отказалась от Парехо. Клуб подпишет Брозовича либо вернёт воспитанника

Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо не перейдёт в «Барселону» в летнее трансферное окно. Каталонский клуб отказался от подобной сделки, сконцентрировавшись на подписании хавбека «Интера» Марсело Брозовича. Если у клуба не получится этот вариант, то они обратят внимание на полузащитника «Жироны» Ориоля Ромеу, являющегося воспитанником клуба. Об этом сообщает журналист Фернандо Поло в «Твиттере».

Напомним, «Барселона» находится в поисках полузащитника, способного заменить ушедшего в «Интер Майами» Серхио Бускетса. Однако любая сделка осложняется слабым финансовым положением сине-гранатовых, которые могут потратить на трансфер ограниченную сумму.

Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне. Видеоролик: