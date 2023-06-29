«Барселона» отказалась от Парехо. Клуб подпишет Брозовича либо вернёт воспитанника
Поделиться
Полузащитник «Вильярреала» Даниэль Парехо не перейдёт в «Барселону» в летнее трансферное окно. Каталонский клуб отказался от подобной сделки, сконцентрировавшись на подписании хавбека «Интера» Марсело Брозовича. Если у клуба не получится этот вариант, то они обратят внимание на полузащитника «Жироны» Ориоля Ромеу, являющегося воспитанником клуба. Об этом сообщает журналист Фернандо Поло в «Твиттере».
Напомним, «Барселона» находится в поисках полузащитника, способного заменить ушедшего в «Интер Майами» Серхио Бускетса. Однако любая сделка осложняется слабым финансовым положением сине-гранатовых, которые могут потратить на трансфер ограниченную сумму.
Реконструкция стадиона «Камп Ноу» в Барселоне. Видеоролик:
Комментарии
- 29 июня 2023
-
17:08
-
17:00
-
16:55
-
16:41
-
16:36
-
16:30
-
16:24
-
16:17
-
16:11
-
15:54
-
15:50
-
15:50
-
15:37
-
15:30
-
15:30
-
15:18
-
15:11
-
15:07
-
15:06
-
15:01
-
14:51
-
14:40
-
14:40
-
14:32
-
14:20
-
14:15
-
13:49
-
13:47
-
13:42
-
13:35
-
13:28
-
13:22
-
13:09
-
12:56
-
12:56
Партнерский контент