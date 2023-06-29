Гранат: совсем не удивлён интересу «Лацио» к Хлусевичу, он достойно выступает в «Спартаке»

Бывший защитник московского «Динамо» и сборной России Владимир Гранат прокомментировал информацию об интересе к полузащитнику красно-белых Даниилу Хлусевичу со стороны «Лацио».
«Совсем не удивлён интересу «Лацио» к Хлусевичу. Даниил — талантливый молодой защитник. Он достойно выступает в «Спартаке». Надеюсь, что это действительно хороший вариант, а не просто пустые разговоры. Конечно же, надо пробовать свои силы в Италии. Там шикарный чемпионат и сумасшедшая конкуренция. «Лацио» и «Верона» — два хороших европейских варианта», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, в завершившемся сезоне-2022/2023 Даниил Хлусевич провёл 26 игр за «Спартак» в рамках Российской Премьер-Лиги и записал на свой счёт три результативные передачи.
- 29 июня 2023
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