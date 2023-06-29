Стала известна зарплата Маунта в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Челси» Мэйсон Маунт, который в ближайшее время станет игроком «Манчестер Юнайтед», будет зарабатывать около € 290 тыс. в неделю, сообщает The Telegraph.

По информации источника, если учитывать возможные бонусы, то недельный доход Мэйсона возрастёт и вовсе до € 345 тыс. Суммарно за весь срок контракта с «Манчестер Юнайтед» английский хавбек может заработать порядка € 90 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Маунта 35 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. С «аристократами» 24-летний хавбек выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Контракт игрока с лондонцами истекает в конце июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 65 млн.

Ранее стали известны другие детали трансфера Маунта в «Юнайтед».