Долгов: изначально в детстве я занимался теннисом, потом стало лучше получаться в футболе

Нападающий «Факела» Александр Долгов рассказал, что изначально занимался теннисом, а потом перешёл в футбол.

«Начинал заниматься футболом здесь, в Воронеже. Где-то лет десять мне, наверное, было. Играл в детской школе. В 13–14 лет переехал в Москву. Изначально я начал заниматься теннисом. Потом в десять лет перешёл в футбольную секцию. И начало получаться лучше, чем в теннисе», — приводит слова Долгова пресс-служба воронежского клуба.

Напомним, «Факел» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 14-м месте таблицы, набрав 30 очков в 30 матчах. В стыковых матчах за право выступать в элитном дивизионе воронежский клуб одолел красноярский «Енисей» в двухматчевом противостоянии с общим счётом 3:0.