Менди обещал «похитить» девушку, обвинившую его в попытке изнасилования, и преследовал её

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди преследовал девушку и, как утверждает сторона обвинения, пытался её изнасиловать в собственном доме.

29 июня продолжилось слушание по делу об обвинении футболиста «Ман Сити» Бенжамена Менди в сексуальном насилии. Ранее 28-летнего француза признали невиновным по семи эпизодам сексуального насилия из девяти.

Сторона обвинения утверждает, что футболист пытался изнасиловать одну женщину и изнасиловал другую. Прокурор Бенджамин Айна выступил перед судом присяжных, представив версию обвинения по поводу случившего с участием первой девушки, которую, как утверждается, Менди пытался изнасиловать.

По словам представителя стороны обвинения, она познакомилась с Менди и его другом в ночном клубе. Ей понравился друг Менди, с которым она поддерживала контакт и договорилась встретиться в Манчестере осенью 2018 года.

8 октября этого года девушка отправилась с Менди и его другом в ресторан, где французский защитник «горожан» сказал ей, что «похитит её, как только его друг отвернётся».

В доме футболиста, куда отправилась компания после клуба, утром Менди преследовал девушку в ванной и спальной комнате. С её слов, футболист «выхватил у неё из рук нижнее бельё» и пытался изнасиловать.