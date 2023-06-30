Хусаинов: назначение Мажича можно считать выставочным

Заслуженный арбитр Сергей Хусаинов отреагировал на то, что сербский рефери Милорад Мажич возглавил департамент судейства Российского футбольного союза.
«Предыдущий опыт приглашений иностранцев для работы в судейском корпусе не показал ничего путного. Да, мы приглашаем в прошлом признанных на международном уровне судей, но они не в состоянии изменить российское судейство.
Арбитры, которых отобрали по принципу «свой–чужой», а не из-за квалификации, будут получать назначения на матчи РПЛ. Думаю, что назначение Мажича можно считать выставочным. Нельзя в одночасье изменить всю систему.
Есть ли у нас в стране высококлассные судьи на уровне Первой лиги? Да, конечно. Есть и не только там, но дело в том, что в РПЛ, Первой лиге и Второй лиге работает принцип «свой–чужой» в ситуациях с отбором арбитров», — приводит слова Хусаинова «Евро-Футбол.Ру».
- 30 июня 2023
-
02:03
-
02:03
-
01:40
-
01:22
-
01:20
-
00:59
-
00:55
-
00:51
-
00:46
-
00:41
-
00:37
-
00:29
-
00:21
-
00:15
-
00:06
- 29 июня 2023
-
23:52
-
23:51
-
23:45
-
23:43
-
23:34
-
23:29
-
23:16
-
23:07
-
23:06
-
23:02
-
22:51
-
22:50
-
22:41
-
22:26
-
22:23
-
22:18
-
22:15
-
22:13
-
22:10
-
22:01