Хусаинов: назначение Мажича можно считать выставочным

Заслуженный арбитр Сергей Хусаинов отреагировал на то, что сербский рефери Милорад Мажич возглавил департамент судейства Российского футбольного союза.

«Предыдущий опыт приглашений иностранцев для работы в судейском корпусе не показал ничего путного. Да, мы приглашаем в прошлом признанных на международном уровне судей, но они не в состоянии изменить российское судейство.

Арбитры, которых отобрали по принципу «свой–чужой», а не из-за квалификации, будут получать назначения на матчи РПЛ. Думаю, что назначение Мажича можно считать выставочным. Нельзя в одночасье изменить всю систему.

Есть ли у нас в стране высококлассные судьи на уровне Первой лиги? Да, конечно. Есть и не только там, но дело в том, что в РПЛ, Первой лиге и Второй лиге работает принцип «свой–чужой» в ситуациях с отбором арбитров», — приводит слова Хусаинова «Евро-Футбол.Ру».