Милорад Мажич: на сборах уделим особое внимание физической подготовке и работе с VAR

Глава департамента судейства РФС Милорад Мажич рассказал, как будут проходить судейские сборы.
«В преддверии сезона мы проведём два сбора, первый из которых начался сегодня, а второй состоится прямо перед стартом сезона. Во время сбора уделим особое внимание последним рекомендациям, физической подготовке, работе с системой VAR. Также судьи и инспекторы сдадут фитнес- и видеотест, прохождение которого необходимо для работы. Одна из важных задач на этот сбор – объяснить судьям новые требования к физической подготовке арбитров. Специально для этого мы пригласили инструктора УЕФА.
Именно хорошая физическая подготовка позволяет занимать правильную позицию на поле и сохранять концентрацию в концовке, чтобы быстро и правильно принимать решение на поле», — приводит слова Мажича официальный сайт РФС.
- 29 июня 2023
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