Лапорта рассказал о желании «Барселоны» получить «Турецкого Месси» в следующем году

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал интерес клуба к 18-летнему полузащитнику «Фенербахче» Арда Гюлеру, который получил от медиа прозвище «Турецкий Месси». По его словам, команда рассчитывает получить хавбека в следующем году.

«Деку (новый директор «Барселоны» — Прим. «Чемпионата») сейчас работает по Арда Гюлеру. Ла Лига позволяет нам проводить операции, которые не учитываются в этом году. Наш департамент скаутинга следит за Арда Гюлером. У нас также есть мнение Деку. Мы пытаемся завершить сделку для следующего года», — сказал Лапорта в интервью TV3.

Арда Гюлер в прошлом сезоне провёл за «Фенербахче» 35 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.

Ранее Ла Лига ужесточила финансовые правила для клубов, из-за чего их траты на трансферы оказались ограничены.