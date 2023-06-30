Лапорта рассказал о желании «Барселоны» получить «Турецкого Месси» в следующем году

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал интерес клуба к 18-летнему полузащитнику «Фенербахче» Арда Гюлеру, который получил от медиа прозвище «Турецкий Месси». По его словам, команда рассчитывает получить хавбека в следующем году.
«Деку (новый директор «Барселоны» — Прим. «Чемпионата») сейчас работает по Арда Гюлеру. Ла Лига позволяет нам проводить операции, которые не учитываются в этом году. Наш департамент скаутинга следит за Арда Гюлером. У нас также есть мнение Деку. Мы пытаемся завершить сделку для следующего года», — сказал Лапорта в интервью TV3.
Арда Гюлер в прошлом сезоне провёл за «Фенербахче» 35 матчей во всех турнирах и забил шесть голов.
Ранее Ла Лига ужесточила финансовые правила для клубов, из-за чего их траты на трансферы оказались ограничены.
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