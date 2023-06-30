Marca: сегодня состоится решающая встреча между Мбаппе и руководством «ПСЖ»

Сегодня, 30 июня, пройдёт решающая встреча нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе с руководством французского клуба, на которой определится будущее игрока.

Как сообщает Marca, 24-летнему форварду предложат продление контракта с клубом. Если он отклонит предложение, то парижане будут настаивать на его уходе в летнее трансферное окно.

Отмечается, что «Реал», который претендует на француза, не планирует никаких действий до момента, когда «ПСЖ» определит конкретную цену Мбаппе.

Напомним, стало известно, что Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с «ПСЖ» на сезон-2024/2025 и летом 2024 года может стать свободным агентом. По информации СМИ, нападающий хотел бы перейти в «Реал» уже в это летнее трансферное окно. Сам Мбаппе утверждает, что планирует провести следующий сезон в «ПСЖ».

В завершившемся сезоне 24-летний форвард принял участие в 34 матчах за «ПСЖ» в рамках чемпионата Франции, забил 29 голов и сделал пять результативных передач.

Мбаппе празднует статус лучшего бомбардира «ПСЖ» с фанатами: