Фабио Каннаваро может сменить Андреа Пирло на посту главного тренера «Фатих Карагюмрюк»

Итальянский специалист Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером «Фатих Карагюмрюк».
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, 49-летний наставник входит в список интересов турецкого клуба на данный пост.
Ранее Каннаваро возглавлял «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, китайский клуб «Эверганд», а последним его место был итальянский «Беневенто», с которым он прекратил сотрудничество в начале февраля этого года.
Каннаваро дважды становился чемпионом Италии с «Ювентусом» и столько же раз — чемпионом Испании с мадридским «Реалом». В 2006 году Фабио выиграл чемпионат мира в составе сборной Италии. Его команда обыграла в финале Францию в серии пенальти. В том же году игрок получил «Золотой мяч». До прихода в «Беневенто» Каннаваро работал в Китае, где тренировал местные клубы и национальную сборную. Специалист стал чемпионом Китая с «Гуанчжоу».
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