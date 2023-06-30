Фабио Каннаваро может сменить Андреа Пирло на посту главного тренера «Фатих Карагюмрюк»

Итальянский специалист Фабио Каннаваро может стать новым главным тренером «Фатих Карагюмрюк».

Как сообщает журналист Альфредо Педулла, 49-летний наставник входит в список интересов турецкого клуба на данный пост.

Ранее Каннаваро возглавлял «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, китайский клуб «Эверганд», а последним его место был итальянский «Беневенто», с которым он прекратил сотрудничество в начале февраля этого года.

Каннаваро дважды становился чемпионом Италии с «Ювентусом» и столько же раз — чемпионом Испании с мадридским «Реалом». В 2006 году Фабио выиграл чемпионат мира в составе сборной Италии. Его команда обыграла в финале Францию в серии пенальти. В том же году игрок получил «Золотой мяч». До прихода в «Беневенто» Каннаваро работал в Китае, где тренировал местные клубы и национальную сборную. Специалист стал чемпионом Китая с «Гуанчжоу».