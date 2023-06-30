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Президент «Барселоны» Лапорта объяснил решение Илкая Гюндогана перейти в клуб

Президент «Барселоны» Лапорта объяснил решение Илкая Гюндогана перейти в клуб
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о переходе полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана в каталонский клуб.

«Он предпочёл перейти в престижный клуб – деньги «Манчестер Сити» отошли на второй план. Илкай очень успешно играл за «горожан».

Хави вселил в него уверенность. Мы получили опытнейшего игрока. Он всегда мечтал выступать за большой клуб. К нам пришёл победитель Лиги чемпионов, игрок с богатым опытом», – приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.

В сезоне-2022/2023 на счету Гюндогана 51 матч за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и шестью результативными передачами. «Горожане» смогли оформить требл по итогам минувшего сезона.

Илкай Гюндоган обратился к болельщикам «Барселоны»:

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