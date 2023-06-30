Полузащитник «Спартака» Виталий Шитов перешёл в «Тюмень» на правах аренды
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Полузащитник Виталий Шитов арендован «Тюменью» у московского «Спартака». Об этом сообщил официальный сайт тюменского клуба.
За основу «Спартака» Виталий Шитов в прошлом сезоне провёл два матча. Он выходил на замену в матче с воронежским «Факелом» (3:0) в Фонбет Кубке России и сыграл в Российской Премьер-Лиге с «Химками» (5:0). На вторую часть сезона красно-белые отдали его в аренду санкт-петербургской «Звезде», которая заняла девятое место в своей группе Второй лиги. Полузащитник выступал за юношеские сборные России разных возрастов, в которых провёл 26 матчей и отметился пятью забитыми мячами.
Шитов уже сыграл за «Тюмень» в контрольном матче с «Уральцем-ТС» из Нижнего Тагила (2:1). «Тюмень» проведёт сезон-2023/2024 в Первой лиге.
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