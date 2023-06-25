Определены лауреаты Второй лиги в сезоне-2022/2023

Стали известны лучшие игроки, молодые игроки, тренеры и бомбардиры Второй Лиги в сезоне-2022/2023. Об этом сообщил официальный сайт Второй лиги.
Лучшими игроками сезона стали: Рашид Магомедов («Форте», группа 1), Артемий Укомский («Спартак» (Кострома), группа 2), Илья Рубцов («Сахалинец», группа 3), Антон Кобялко («Тюмень», группа 4).
Лучшими молодыми игроками сезона стали: Григорий Миносян («Биолог-Новокубанск», группа 1), Игорь Дмитриев («Ленинградец», группа 2), Кирилл Донцов («Авангард», группа 3), Илья Порохов («Тюмень», группа 4).
Лучшими тренерами были выбраны: Константин Зырянов («Черноморец», группа 1), Сергей Кирьяков («Ленинградец», группа 2), Андрей Прошин («Космос», группа 3), Игорь Меньщиков («Тюмень», группа 4).
Лучшими бомбардирами сезона являются: Дмитрий Лаврищев («Форте», группа 1) — 16 мячей, Михаил Маркин («Ленинградец», группа 2) — 20, Роман Изотов («Арсенал-2», группа 3) — 22, Антон Кобялко («Тюмень», группа 4) — 14.
Отмечается, что лауреаты были выбраны исходя из ежемесячных опросов среди клубов участников первенства. Лучших игроков и молодых игроков определяли главные тренеры команд, а тренеров – руководители клубов Второй Лиги.
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