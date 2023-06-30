Данило Д′Амброзио покинет «Интер» в качестве свободного агента

Итальянский защитник Данило Д′Амброзио покидает «Интер» в качестве свободного агента. Об этом сообщил сам игрок в своих социальных сетях.

«Я хотел бы закончить свою карьеру в команде, за которую я болел всё время, однако это было невозможно. «Интер» для меня стал настоящей семьёй. Это было отличное путешествие, включающее в себя любовь, страсть, самоотверженность и мужество.

Спасибо тем, кто всегда поддерживал и ценил меня. Милан — это только и только мы. Уверен, что однажды на стадион я приведу своего сына и мы будем болеть за «Интер».

С наилучшими пожеланиями, ваш Данило», — говорится в сообщении 34-летнего футболиста.

Д′Амброзио выступал за «Интер» на протяжении девяти лет (с 2014 года). С миланской командой он завоевал пять трофеев: скудетто, два Кубка и два Суперкубка Италии.

В сезоне-2022/2023 на счету итальянского защитника 24 матча за «нерадзурри» во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Контракт игрока с миланским клубом истекает в конце июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1,5 млн.

Ранее сообщалось о желании «Интера» заполучить защитника «Челси» Сесара Аспиликуэту.