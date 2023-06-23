Аспиликуэта договорился с «Интером» об условиях контракта
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Защитник «Челси» Сесар Аспиликуэта достиг договорённости с «Интером». Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Сообщается, что соглашение будет подписано на два года. Контракт Аспиликуэты с «Челси» действовал до 2024 года. Несмотря на это, лондонский клуб позволит Сесару уйти. Отмечается, что между игроком и клубом всегда были уважительные отношения.
Аспиликуэта выступал за «Челси» с 2012 года. В сезоне-2022/2023 на счету 33-летнего испанца 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
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