Приостановивший контракт с «Ростовом» Кнудсен арендован датским «Орхусом»

Норвежский полузащитник Магнус Кнудсен перешёл в датский «Орхус» на правах аренды из «Ростова». Об этом сообщил официальный сайт датского клуба.

Отмечается, что срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.

Магнус Кнудсен перешёл в «Ростов» из норвежского «Лиллестрёма» в январе 2022 года. Он подписал контракт до 2026 года. После начала специальной военной операции в феврале 2022 года полузащитник воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с «Ростовом» в одностороннем порядке. Футболист вернулся в «Лиллестрём» на правах аренды. Кнудсену 22 года.

В сезоне-2022/2023 датской Суперлиги «Орхус» занял третье место. Команда набрала 51 очко после 32 матчей. Чемпионом Дании стал «Копенгаген» — 59 очков.