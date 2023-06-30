Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Будущее футбола Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Приостановивший контракт с «Ростовом» Кнудсен арендован датским «Орхусом»

Приостановивший контракт с «Ростовом» Кнудсен арендован датским «Орхусом»
Комментарии

Норвежский полузащитник Магнус Кнудсен перешёл в датский «Орхус» на правах аренды из «Ростова». Об этом сообщил официальный сайт датского клуба.

Отмечается, что срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.

Магнус Кнудсен перешёл в «Ростов» из норвежского «Лиллестрёма» в январе 2022 года. Он подписал контракт до 2026 года. После начала специальной военной операции в феврале 2022 года полузащитник воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с «Ростовом» в одностороннем порядке. Футболист вернулся в «Лиллестрём» на правах аренды. Кнудсену 22 года.

В сезоне-2022/2023 датской Суперлиги «Орхус» занял третье место. Команда набрала 51 очко после 32 матчей. Чемпионом Дании стал «Копенгаген» — 59 очков.

Материалы по теме
«Спартак» расстался с легионером, «Ростов» взял финалиста Кубка. Трансферы недели в РПЛ
«Спартак» расстался с легионером, «Ростов» взял финалиста Кубка. Трансферы недели в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023