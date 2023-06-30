Приостановивший контракт с «Ростовом» Кнудсен арендован датским «Орхусом»
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Норвежский полузащитник Магнус Кнудсен перешёл в датский «Орхус» на правах аренды из «Ростова». Об этом сообщил официальный сайт датского клуба.
Отмечается, что срок арендного соглашения рассчитан на один сезон.
Магнус Кнудсен перешёл в «Ростов» из норвежского «Лиллестрёма» в январе 2022 года. Он подписал контракт до 2026 года. После начала специальной военной операции в феврале 2022 года полузащитник воспользовался разрешением ФИФА и приостановил контракт с «Ростовом» в одностороннем порядке. Футболист вернулся в «Лиллестрём» на правах аренды. Кнудсену 22 года.
В сезоне-2022/2023 датской Суперлиги «Орхус» занял третье место. Команда набрала 51 очко после 32 матчей. Чемпионом Дании стал «Копенгаген» — 59 очков.
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