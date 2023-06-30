Ольга Смородская: «Зенит» захочет пройти сезон без единого поражения

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказала предположение о турнирных перспективах «Зенита» в Российской Премьер-Лиге сезона‑2023/2024.

«Интрига есть в том, сумеет ли «Зенит» провести весь чемпионат без единого поражения. А интриги в борьбе за титул нет. Сезон без единого поражения — это интересный вызов для «Зенита», думаю, они захотят это сделать, но будет очень сложно», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Новый сезон Российской Премьер-Лиги стартует 21-23 июля 2023 года. В 1-м туре чемпионата «Зенит» на выезде сыграет с «Пари Нижний Новгород». Напомним, клуб из Санкт-Петербурга выигрывал последние пять розыгрышей РПЛ после того, как в 2018 году команду возглавил Сергей Семак.