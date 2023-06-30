Источник: «Зенит» подписал хавбека «Сочи» Коваленко

Полузащитник «Сочи» Александр Коваленко подписал контракт с «Зенитом», сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, 19-летний хавбек сегодня станет игроком петербургского «Зенита». Официально об этом будет объявлено в ближайшее время.
Сообщается, что сделка между командами официально оформлена. «Зенит» заплатит «Сочи» за молодого игрока около 200 млн рублей. Коваленко подпишет контракт с сине-бело-голубыми сроком на пять лет.
В сезоне-2022/2023 Коваленко выступал за самарские «Крылья Советов» на правах аренды. В 30 матчах во всех турнирах он забил два гола и сделал три результативные передачи. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,8 млн. Ранее сообщалось о том, что «Зенит» выиграл борьбу за Коваленко у двух московских клубов.
- 30 июня 2023
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