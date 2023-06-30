В «Лацио» отреагировали на слухи об интересе к Хлусевичу из «Спартака»
Поделиться
Спортивный директор итальянского «Лацио» Анджело Фабиани отреагировал на информацию об интересе римлян к защитнику московского «Спартака» Даниилу Хлусевичу. По словам Фабиани, «Лацио» не заинтересован в Хлусевиче.
«Мы не заинтересованы в Хлусевиче», — приводит слова Анджело Фабиани Sport24.
Ранее СМИ сообщали, что Хлусевич интересен итальянским «Дженоа», «Лацио», «Вероне», а также лиссабонскому «Спортингу».
В сезоне-2022/2023 на счету Хлусевича 35 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Комментарии
- 30 июня 2023
-
14:29
-
14:24
-
14:14
-
14:07
-
14:03
-
13:50
-
13:44
-
13:34
-
13:26
-
13:26
-
13:24
-
13:17
-
13:05
-
12:54
-
12:46
-
12:44
-
12:44
-
12:39
-
12:31
-
12:29
-
12:28
-
12:25
-
12:15
-
12:12
-
12:07
-
12:00
-
11:59
-
11:45
-
11:36
-
11:28
-
11:27
-
11:17
-
11:11
-
11:00
-
10:53
Партнерский контент