В «Лацио» отреагировали на слухи об интересе к Хлусевичу из «Спартака»

Спортивный директор итальянского «Лацио» Анджело Фабиани отреагировал на информацию об интересе римлян к защитнику московского «Спартака» Даниилу Хлусевичу. По словам Фабиани, «Лацио» не заинтересован в Хлусевиче.

«Мы не заинтересованы в Хлусевиче», — приводит слова Анджело Фабиани Sport24.

Ранее СМИ сообщали, что Хлусевич интересен итальянским «Дженоа», «Лацио», «Вероне», а также лиссабонскому «Спортингу».

В сезоне-2022/2023 на счету Хлусевича 35 матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.