Червиченко: Хлусевич в «Лацио» — это какая-то шутка! Итальянцы перепутали его с Джикией

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на информацию об интересе итальянского «Лацио» к полузащитнику московской команды Даниилу Хлусевичу.

«Хлусевич в «Лацио» — это какая-то шутка! Может быть, конечно, просто агентский вброс. Если честно, Даниил даже половины от восьми миллионов не стоит. В Италии таких, как Хлусевич, вагон и маленькая тележка. Итальянцы, наверное, перепутали его с Джикией. Тогда логика есть в их действиях. Георгий стоит подобных денег. Хлусевич — неплохой игрок, прогресс наблюдается, но не такой сильный, как все ожидали. Он даже половины матчей в стартовом составе «Спартака» не провёл», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.