«Ростов» расторг контракт с защитником Денисом Терентьевым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Денис Терентьев провёл 16 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету защитника пять игр в Фонбет Кубке России. Терентьеву 30 лет.

«Ростов» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка после 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» — 70 очков.

В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Ростов» встретится с воронежским «Факелом». Игра пройдёт в Ростове-на-Дону. Точные дата и время начала матча будут известны позднее.