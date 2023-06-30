«Ростов» расторг контракт с защитником Денисом Терентьевым
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«Ростов» расторг контракт с защитником Денисом Терентьевым. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В сезоне-2022/2023 Российской Премьер-Лиги Денис Терентьев провёл 16 матчей. Результативными действиями футболист не отметился. Также на счету защитника пять игр в Фонбет Кубке России. Терентьеву 30 лет.
«Ростов» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка после 30 матчей. Чемпионом России стал санкт-петербургский «Зенит» — 70 очков.
В 1-м туре нового сезона чемпионата России «Ростов» встретится с воронежским «Факелом». Игра пройдёт в Ростове-на-Дону. Точные дата и время начала матча будут известны позднее.
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