«Челси» и «Манчестер Юнайтед» могут подписать чемпиона мира на позицию голкипера

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» проявляют интерес к голкиперу сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинесу, сообщает журналист Экрем Конур в своём «твиттере».
По информации источника, оба клуба находятся в активном поиске нового вратаря и видят в 30-летнем аргентинском футболисте подходящую кандидатуру. Ранее сообщалось, что у Мартинеса возник конфликт с главным тренером «Астон Виллы» Унаи Эмери. Наставник не против расстаться с голкипером в текущее трансферное окно.
В сезоне-2022/2023 на счету Мартинеса 36 матчей за «Астон Виллу» в английской Премьер-лиге. Контракт игрока с бирмингемским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 28 млн.
Ранее сообщалось о желании «Вест Хэма» заполучить хавбека «Ювентуса» Дениса Закарию.
- 30 июня 2023
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