Закария может перейти в «Вест Хэм»

«Вест Хэм» обозначил полузащитника «Ювентуса» Дениса Закарию как одну из приоритетных трансферных целей, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, «молотобойцы» проявляют интерес к игроку с конца мая и в скором времени вступят в переговоры с туринцами. Заполучить Закарию также желают ещё два клуба. «Ювентус» не рассчитывает на 26-летнего хавбека и будет готов с ним расстаться.
В сезоне-2022/2023 Закария выступал за «Челси» на правах аренды. На счету швейцарца 11 матчей за лондонцев во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Контракт игрока с «Ювентусом» действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 18 млн.
Ранее сообщалось о том, что «Ювентус» может расстаться ещё с одним центральным полузащитником.
- 30 июня 2023
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