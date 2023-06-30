Дмитрий Живоглядов перейдёт в «Пари Нижний Новгород»

Защитник Дмитрий Живоглядов в ближайшее время подпишет контракт с «Пари Нижний Новгород». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Сегодня, 30 июня, московский «Локомотив» объявил, что Живоглядов покинул клуб в связи с истечением срока контракта.

Живоглядов выступал в «Локомотиве» с 2019 года. На его счету 94 матча и 10 результативных передач за железнодорожников. Защитнику 29 лет.

«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 чемпионата России на восьмом месте. Нижегородский клуб, в свою очередь, занял 13-ю строчку в турнирной таблице и сохранил место в Российской Премьер-Лиге по итогам стыковых матчей. По сумме двух встреч «Пари Нижний Новгород» оказался сильнее московской «Родины» — 3:2.