Дмитрий Живоглядов перейдёт в «Пари Нижний Новгород»
Поделиться
Защитник Дмитрий Живоглядов в ближайшее время подпишет контракт с «Пари Нижний Новгород». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сегодня, 30 июня, московский «Локомотив» объявил, что Живоглядов покинул клуб в связи с истечением срока контракта.
Живоглядов выступал в «Локомотиве» с 2019 года. На его счету 94 матча и 10 результативных передач за железнодорожников. Защитнику 29 лет.
«Локомотив» завершил сезон-2022/2023 чемпионата России на восьмом месте. Нижегородский клуб, в свою очередь, занял 13-ю строчку в турнирной таблице и сохранил место в Российской Премьер-Лиге по итогам стыковых матчей. По сумме двух встреч «Пари Нижний Новгород» оказался сильнее московской «Родины» — 3:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 30 июня 2023
-
17:31
-
17:28
-
17:21
-
17:20
-
17:07
-
16:59
-
16:53
-
16:52
-
16:42
-
16:28
-
16:18
-
16:14
-
16:14
-
16:12
-
16:04
-
15:57
-
15:55
-
15:55
-
15:50
-
15:40
-
15:38
-
15:16
-
15:12
-
15:05
-
15:01
-
15:00
-
14:52
-
14:51
-
14:50
-
14:35
-
14:29
-
14:24
-
14:14
-
14:07
-
14:03
Партнерский контент