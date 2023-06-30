«Нефтчи» усилил состав экс-игроком «Спартака»

Азербайджанский «Нефтчи», прибывший накануне в Санкт-Петербург для участия в товарищеском турнире Кубок PARI Премьер, объявил о подписании контракта с 32-летним хорватским полузащитником Филипом Озобичем, сообщает пресс-служба клуба.

Профессиональная карьера игрока началась в московском «Спартаке», но настоящего признания Озобич добился в азербайджанском футболе, где выступает с 2016 года («Габала», «Карабах», «Нефтчи»). Кроме того, Озобич, прошедший через систему молодёжных сборных Хорватии и успевший провести два матча за национальную команду, принял решение поменять футбольное гражданство. В результате с 2021 года на его счету 10 матчей и один гол за сборную Азербайджана.

Напомним, турнир в Санкт-Петербурге пройдёт с 1 по 15 июля. Матчи состоятся на стадионах «Газпром Арена» и «Смена». Матч «Зенит» – «Нефтчи» состоится 1 июля. Начало – в 19:30 мск.