Гжегож Крыховяк: конечно, я всё ещё надеюсь вернуться в сборную Польши

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк рассказал, что надеется на вызов в сборную.

«Я думаю, что звонок от Фернанду Сантуша был бы уместным: «Гжегож, я тебя пока не вижу здесь. Если ты хочешь играть за сборную, ты должен делать то и это». Это просто форма общения. Немного о погоде, немного о футболе. Я был в расширенном списке дважды, но не в финальном списке. Я хотел бы знать, есть ли какие-то конкретные причины. Над чем мне нужно поработать. Даже если я слышу, что тренер совсем не видит меня в своих планах, это нормально. Я бы это принял и даже посчитал бы после такого разговора, что он проявил характер.

Конечно, я всё ещё надеюсь вернуться в сборную. У тренера есть своё видение, план, тактика, и он соответствующим образом настраивает игроков, но я не чувствую себя хуже других игроков в футбольном плане. Давайте посмотрим на результаты. Они не лучше, чем в последние годы. Я надеюсь, что это изменится с моим участием. А если нет, то это футбол. Я приму это. Но сначала я хотел бы поговорить об этом с тренером. Если Фернанду Сантуш не позвонит мне, я с радостью это сделаю. Это дало бы мне ясный ответ и душевное спокойствие», — приводит слова Крыховяка Мeczyki.pl.