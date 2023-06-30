Гжегож Крыховяк прокомментировал расторжение контракта с «Краснодаром»

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк прокомментировал своё решение о расторжении контракта с «Краснодаром»

«Решение расторгнуть контракт с «Краснодаром»? После того как стало известно, что такая возможность существует, — решение было однозначным. Я не хотел туда возвращаться, поэтому позвонил своему агенту, чтобы сообщить клубу о желании расстаться. После обострения политической обстановки моя позиция была твёрдой с самого начала, поэтому не было смысла искать какие-то компромиссы. Я завершаю этот этап и могу двигаться дальше», — приводит слова Крыховяка Мeczyki.pl.

Напомним, летом 2022 года Крыховяк воспользовался правом покинуть российскую команду и перешёл на правах аренды в «Аль-Шабаб» из Саудовской Аравии. По условиям арендного соглашения поляк должен был вернуться в «Краснодар» летом 2023 года. За «быков» Гжегож успел провести всего 15 матчей, после чего уехал из России.