«Атлетико» изменит эмблему после голосования болельщиков

Завершилось голосование болельщиков «Атлетико» Мадрид, на котором рассматривался вопрос изменения эмблемы, сообщается на официальном сайте «матрасников».

Клуб изменил эмблему в 2017 году. С тех пор многие болельщики хотели вернуться к старому варианту. В голосовании приняли участие 77 690 членов клуба, что составляет 56% от общего числа членов. 89% человек, участвовавших в голосовании, отдали голос за эмблему предыдущего образца.

Фото: OneFootball

Изменённый логотип появится на игровых комплектах, стадионе, в социальных сетях и СМИ в 2024 году. Отмечается, что процесс изменения эмблемы является масштабным и дорогостоящим.

«Атлетико» вдесятером сыграл вничью с «Вильярреалом».

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.