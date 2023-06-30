«Атлетико» изменит эмблему после голосования болельщиков
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Завершилось голосование болельщиков «Атлетико» Мадрид, на котором рассматривался вопрос изменения эмблемы, сообщается на официальном сайте «матрасников».
Клуб изменил эмблему в 2017 году. С тех пор многие болельщики хотели вернуться к старому варианту. В голосовании приняли участие 77 690 членов клуба, что составляет 56% от общего числа членов. 89% человек, участвовавших в голосовании, отдали голос за эмблему предыдущего образца.
Фото: OneFootball
Изменённый логотип появится на игровых комплектах, стадионе, в социальных сетях и СМИ в 2024 году. Отмечается, что процесс изменения эмблемы является масштабным и дорогостоящим.
«Атлетико» вдесятером сыграл вничью с «Вильярреалом».
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
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