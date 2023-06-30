Крыховяк: я открыт для предложений и, вероятно, в июле приму решение о своём будущем

Польский полузащитник Гжегож Крыховяк рассказал о своём будущем.

«Есть несколько возможных направлений продолжения карьеры. Переговоры продолжаются, поэтому не буду раскрывать подробности. Я открыт для различных предложений и, вероятно, в начале июля решу, какое из них лучше для меня.

«Аль-Шабаб» — претендент номер один, но другие клубы также звонили моему агенту. Здесь карты ещё не раскрыты, потому что в «Аль-Шабаб» происходят серьёзные организационные изменения. В следующем месяце будет избран новый президент. Также пока нет нового тренера, поэтому некоторые решения отложены. Вам нужно немного подождать, чтобы увидеть, в каком чемпионате я в итоге окажусь, и тогда вы сможете поговорить со мной об этом», — приводит слова Крыховяка Мeczyki.pl.