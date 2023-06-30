«Барселона» объявила о расторжении контракта с Самуэлем Юмтити

«Барселона» и французский защитник Самуэль Умтити достигли договорённости о расторжении контракта, связывающего его с клубом, до конца сезона-2025/2026. Прошлый сезон француз провёл в аренде в «Лечче» из Серии А, где сыграл 25 матчей.
«ФК «Барселона» выражает благодарность Юмтити и желает ему удачи и успехов в будущем.
Он пришёл в Барселону в 2016 году из «Лиона», где до этого провёл всю свою карьеру. В свои лучшие годы он и Жерар Пике сформировали невероятную пару в центре обороны сине-гранатовых.
После того как он стал чемпионом мира с Францией в 2018 году, травмы начали мешать его замечательному прогрессу. Он больше не был таким постоянным игроком на поле и в конце концов уехал в Италию, чтобы получить больше игрового времени.
Имея два чемпионских титула и три кубка, Самуэль Юмтити теперь полностью разрывает отношения с «Барсой», но унесёт с собой такие же теплые воспоминания, как и те, которые остались у клуба», — попрощалась с Юмтити пресс-служба каталонского клуба.
- 30 июня 2023
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