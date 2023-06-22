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Юмтити может вернуться в «Лион»

Юмтити может вернуться в «Лион»
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«Лион» прорабатывает возможность возвращения в клуб защитника «Барселоны» Самуэля Юмтити, сообщает Sport.es.

По информации источника, переговоры по переходу французского игрока обороны продвигаются успешно. «Барселона» не против расстаться с Юмтити и рассматривает вариант с досрочным расторжением контракта с 29-летним футболистом.

Отмечается, что окружению французского защитника пришёлся по душе интерес со стороны «Лиона». Напомним, Юмтити является воспитанником лионской команды. Именно в «Олимпике» он стал звездой мирового футбола, после чего был продан «Барселоне» в 2016 году.

В сезоне-2022/2023 Юмтити выступал за «Лечче» на правах аренды. На счету защитника 25 матчей за итальянскую команду во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Контракт игрока с каталонским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Юмтити со стороны саудовских клубов.

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