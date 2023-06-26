«Челси» разрешил Аспиликуэте покинуть клуб

«Челси» согласовал досрочное расторжение контракта с защитником Сесаром Аспиликуэтой и его представителями, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, официальное заявление миланского «Интера» о подписании испанского игрока обороны будет опубликовано в ближайшее время. Защитник подпишет контракт с «нерадзурри» сроком на два года.
Аспиликуэта выступает за «Челси» с 2012 года. В сезоне-2022/2023 на счету 33-летнего испанца 32 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 5 млн.
Ранее сообщалось о договорённости между Аспиликуэтой и «Интером» по личным условиям контракта.
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