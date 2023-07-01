«Марсель» объявил о подписании контракта с Кондогбиа

Французский «Марсель» подписал контракт с центральноафриканским полузащитником Жоффреем Кондогбиа. Об этом сообщает пресс-служба провансальцев, не посвящая в подробности сделки с мадридским «Атлетико».

Ранее сегодня Кондогбиа попрощался с «матрасниками», за которых выступал на протяжение трёх лет. В сезоне-2022/2023 испанской Ла Лиги Кондогбиа провёл 20 матчей, в которых отдал две результативные передачи.

Ранее игрок сборной ЦАР выступал за французские клубы «Ланс» и «Монако», кроме того, 30-летний Жоффрей успел поиграть за «Севилью», «Валенсию» и «Интер». С «Атлетико» Кондогбиа выигрывал золото испанского чемпионата в 2021 году.

В «Марселе» Кондогбиа будет выступать под началом тренера Марселино, с которым успел поработать в «Валенсии».