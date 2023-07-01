«Марсель» объявил о подписании контракта с Кондогбиа
Поделиться
Французский «Марсель» подписал контракт с центральноафриканским полузащитником Жоффреем Кондогбиа. Об этом сообщает пресс-служба провансальцев, не посвящая в подробности сделки с мадридским «Атлетико».
Ранее сегодня Кондогбиа попрощался с «матрасниками», за которых выступал на протяжение трёх лет. В сезоне-2022/2023 испанской Ла Лиги Кондогбиа провёл 20 матчей, в которых отдал две результативные передачи.
Ранее игрок сборной ЦАР выступал за французские клубы «Ланс» и «Монако», кроме того, 30-летний Жоффрей успел поиграть за «Севилью», «Валенсию» и «Интер». С «Атлетико» Кондогбиа выигрывал золото испанского чемпионата в 2021 году.
В «Марселе» Кондогбиа будет выступать под началом тренера Марселино, с которым успел поработать в «Валенсии».
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июля 2023
-
00:58
-
00:48
-
00:42
-
00:35
-
00:31
-
00:24
-
00:14
-
00:12
-
00:01
- 30 июня 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:49
-
23:49
-
23:40
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:13
-
23:11
-
23:11
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:34
-
22:33
-
22:27
-
22:15
-
22:02
-
22:01
-
22:01
-
21:49
-
21:48
-
21:47
-
21:39
-
21:28
Партнерский контент