«Зенит» просит за Клаудиньо € 17–18 млн

Санкт-петербургский «Зенит» хочет получить за полузащитника Клаудиньо € 17–18 млн. Об этом сообщает Globo.

«Фламенго», заинтересованный в подписании игрока, будет пытаться договориться на меньшую сумму, но понимает, что переговоры с «Зенитом» будут непростыми. Сам Клаудиньо изъявил желание играть за бразильский клуб. Планируется подписать контракт до 2027 года.

26-летний Клаудиньо стал игроком «Зенита» в 2021 году. С сине-бело-голубыми атакующий полузащитник выиграл три трофея. В минувшем сезоне Клаудиньо принял участие в 30 матчах, отметившись пятью голами и 12 результативными передачами. Его команда завершила сезон на первой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, выиграв чемпионский титул в пятый раз подряд.