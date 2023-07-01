«Зенит» просит за Клаудиньо € 17–18 млн
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Санкт-петербургский «Зенит» хочет получить за полузащитника Клаудиньо € 17–18 млн. Об этом сообщает Globo.
«Фламенго», заинтересованный в подписании игрока, будет пытаться договориться на меньшую сумму, но понимает, что переговоры с «Зенитом» будут непростыми. Сам Клаудиньо изъявил желание играть за бразильский клуб. Планируется подписать контракт до 2027 года.
26-летний Клаудиньо стал игроком «Зенита» в 2021 году. С сине-бело-голубыми атакующий полузащитник выиграл три трофея. В минувшем сезоне Клаудиньо принял участие в 30 матчах, отметившись пятью голами и 12 результативными передачами. Его команда завершила сезон на первой строчке турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги, выиграв чемпионский титул в пятый раз подряд.
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