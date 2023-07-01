«Лацио» связался с «Болоньей» по трансферу Риккардо Орсолини

Римский «Лацио» нацелился на правого вингера «Болоньи» Риккардо Орсолини, контракт которого с клубом истекает 30 июня 2024 года. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.

Под руководством главного тренера «Болоньи» Тьяго Мотты 26-летний Орсолини показал хорошую результативность, забив 11 голов и отдав две результативные передачи в 34 матчах прошлого сезона. Зачастую точные удары нападающего приносили команде очки.

За «Болонью» Орсолини выступает с января 2018 года. Прежде чем начать переговоры с «россоблу», «Лацио» предстоит договориться с самим футболистом. Сильный аргумент римлян в этом контексте – у Риккардо появится возможность дебютировать в Лиге чемпионов.

Напомним, «Лацио» пробился в групповой раунд турнира, финишировав на второй строчке таблицы итальянской Серии А. «Болонья» завершила прошлый сезон на девятом месте.