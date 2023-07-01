«Лацио» связался с «Болоньей» по трансферу Риккардо Орсолини

Римский «Лацио» нацелился на правого вингера «Болоньи» Риккардо Орсолини, контракт которого с клубом истекает 30 июня 2024 года. Об этом сообщает итальянский журналист Джанлука Ди Марцио.
Под руководством главного тренера «Болоньи» Тьяго Мотты 26-летний Орсолини показал хорошую результативность, забив 11 голов и отдав две результативные передачи в 34 матчах прошлого сезона. Зачастую точные удары нападающего приносили команде очки.
За «Болонью» Орсолини выступает с января 2018 года. Прежде чем начать переговоры с «россоблу», «Лацио» предстоит договориться с самим футболистом. Сильный аргумент римлян в этом контексте – у Риккардо появится возможность дебютировать в Лиге чемпионов.
Напомним, «Лацио» пробился в групповой раунд турнира, финишировав на второй строчке таблицы итальянской Серии А. «Болонья» завершила прошлый сезон на девятом месте.
- 1 июля 2023
-
00:58
-
00:48
-
00:42
-
00:35
-
00:31
-
00:24
-
00:14
-
00:12
-
00:01
- 30 июня 2023
-
23:56
-
23:52
-
23:49
-
23:49
-
23:40
-
23:27
-
23:25
-
23:23
-
23:13
-
23:11
-
23:11
-
22:53
-
22:44
-
22:41
-
22:34
-
22:33
-
22:27
-
22:15
-
22:02
-
22:01
-
22:01
-
21:49
-
21:48
-
21:47
-
21:39
-
21:28