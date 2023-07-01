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Источник: «Спартак» предложил € 3 млн за защитника «Олимпиакоса» Рябчука

Источник: «Спартак» предложил € 3 млн за защитника «Олимпиакоса» Рябчука
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«Спартак» собирается подписать защитника «Олимпиакоса» Олег Рябчука.

Как сообщает Sport24Gr, московский клуб предложил за переход 25-летнего молдавского футболиста € 3 млн, «Олимпиакос» хочет получить € 5 млн.

Отмечается, что интерес к игроку проявляли «Лилль» и «Нант», но предложения французских клубов также не соответствуют требованиям «Олимпиакоса».

Рябчук — воспитанник «Порту». Он перешёл в «Олимпиакос» из «Пасуш де Феррейра» в 2021 году за € 2 млн.

Контракт Рябчука с клубом действует до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в € 4 млн. В минувшем сезоне защитник провёл 45 матчей за клуб во всех турнирах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

Напомним, в сезоне-2022/2023 «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступив ЦСКА и «Зениту».

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