«Крылья Советов» объявили состав на первый контрольный матч на сборах с «Соколом»
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В контрольном матче встретятся самарские «Крылья Советов» и саратовский «Сокол». Команды будут играть на поле УТБ «Крылья Советов» в Самаре. Начало встречи — в 10:00 по московскому времени.
Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Костанца, Ежов, Гарре, Цыпченко, Шитов.
Запасные: Овсянников, Ломаев, Горбачёв, Крашевский, Зотов, Лысов, Иванисеня, Москвичёв, Першин, Бабкин, Салтыков, Хубулов, Хлусов, Бобёр, Липовой, Рахманович.
Самарские «Крылья Советов» завершили сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-й строчке в турнирной таблице. Саратовский «Сокол» стал победителем своей группы во Второй лиге и следующий сезон проведёт в Мелбет Первой лиге.
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