«Крылья Советов» объявили состав на первый контрольный матч на сборах с «Соколом»

В контрольном матче встретятся самарские «Крылья Советов» и саратовский «Сокол». Команды будут играть на поле УТБ «Крылья Советов» в Самаре. Начало встречи — в 10:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Крыльев Советов»: Фролов, Рассказов, Евгеньев, Солдатенков, Бейл, Витюгов, Костанца, Ежов, Гарре, Цыпченко, Шитов.

Запасные: Овсянников, Ломаев, Горбачёв, Крашевский, Зотов, Лысов, Иванисеня, Москвичёв, Першин, Бабкин, Салтыков, Хубулов, Хлусов, Бобёр, Липовой, Рахманович.

Самарские «Крылья Советов» завершили сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-й строчке в турнирной таблице. Саратовский «Сокол» стал победителем своей группы во Второй лиге и следующий сезон проведёт в Мелбет Первой лиге.