«Ньюкасл» объявит о трансфере Тонали в течение суток
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«Ньюкасл» сделает официальное объявление о покупке полузащитника «Милана» Сандро Тонали в течение ближайших суток, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Также он утверждает, что клубы пришли к договорённости неделю назад.
«Ньюкасл» заплатит за хавбека € 70 млн без учёта бонусных выплат, зарплата игрока — € 7 млн в год. Контракт заключён до 2029 года.
В розыгрыше Серии А сезона-2022/2023 Сандро Тонали принял участие в 34 матчах, забил два гола и отдал семь результативных передач. До перехода в «Милан», который состоялся летом перед сезоном-2020/2021, хавбек выступал за «Брешию».
В итальянской лиге «Милан» занял четвёртое место, набрав 70 очков в 38 матчах. «Ньюкасл» в розыгрыше АПЛ минувшего сезона финишировал на 13-м месте с 45 очками.
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