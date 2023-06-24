Тонали расплакался, узнав о решении «Милана» продать его в «Ньюкасл»

Полузащитник «Милана» Сандро Тонали, переход которого в «Ньюкасл» должен завершиться в ближайшее время, не хотел покидать клуб. Узнав о решении «россонери» продать его в «Ньюкасл», Сандро не сдержал слёз, сообщает La Repubblica.

По информации издания, Тонали планировал долгую карьеру в «Милане». Он неоднократно заявлял о желании стать символом команды, и болельщики клуба видели в игроке наследника славных традиций Франко Барези, Паоло Мальдини и Дженнаро Гаттузо. Тем не менее в «Милане» посчитали предложение «сорок» в € 80 млн достаточным, чтобы попрощаться с Сандро.

Когда Сандро Тонали сообщили, что пора паковать чемоданы, он расплакался. Журналисты сообщают и ещё одну характерную деталь: Тонали звонили представители клуба и безапелляционно уговаривали его попрощаться с Миланом. Если бы он отказался, то потерял бы возможность пересмотреть свой контракт до истечения его срока в 2027 году. В отличие от товарищей по команде, которые смогут при возможности выбивать лучшие условия.

Напомним, ранее «Милан» попрощался со Златаном Ибрагимовичем, который завершил карьеру, а также уволил легендарного в прошлом игрока Паоло Мальдини с административной должности.