Владелец «ПСЖ» встретился с семьёй Гарри Кейна, трансфер одобрил лично Луис Энрике

Владелец «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи провёл встречу с отцом и братом нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Парижский клуб хочет подписать 29-летнего форварда, сделку одобрил и Луис Энрике, который вскоре возглавит команду. Об этом сообщает Sports Zone в «Твиттере».
По сведениям источника, фаворитом на подписание англичанина по-прежнему остаётся «Бавария». Сообщалось, что сам Кейн выразил желание продолжить карьеру в этом клубе. Также Кейном интересуется «Манчестер Юнайтед».
Кейн — воспитанник «Тоттенхэма». На его счету 280 голов и 64 результативные передачи в 435 матчах за лондонскую команду. Соглашение между сторонами истекает летом 2024 года, поэтому у «шпор», вероятно, есть последняя возможность, чтобы серьёзно заработать на продаже своего лидера.
Болельщики в Испании посвятили «ПСЖ» оскорбительную кричалку. Видеоролик:
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