«Бавария» готова предложить «Тоттенхэму» около € 93 млн за Гарри Кейна
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Мюнхенская «Бавария» собирается сделать новое предложение о приобретении нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс в своём «твиттере».
По сведениям источника, «Бавария» предложит «Тоттенхэму» около € 93 млн, включая бонусы. Отмечается, что позиция «шпор» остаётся неизменной — лондонцы не хотят продавать своего лучшего бомбардира этим летом, несмотря на то, что через год у него истечёт контракт.
Ранее сообщалось, что «Бавария» получила отказ от «Тоттенхэма» на предложение в размере € 70 млн без учёта бонусов. В сезоне-2022/2023 Гарри Кейн провёл 38 матчей в рамках английской Премьер-лиги, забил 30 голов и сделал три результативные передачи. «Шпоры» заняли восьмое место, набрав 60 очков.
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