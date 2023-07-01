Игорь Ледяхов высказался о работе с Олегом Василенко

Тренер «Алании» Игорь Ледяхов рассказал о работе с Олегом Василенко.

«Впервые мы познакомились, когда Олег Петрович работал главным тренером в «Жемчужине-Сочи», а я трудился в «Шиннике» из Ярославля. Состоялся матч между нашими командами, и нам в первый раз удалось увидеться лично. В дальнейшем мы вместе учились в ВШТ на получение лицензии. Когда он работал в «Анжи», а я в «Спартаке», то тоже пересекались во время матчей, часто общались на футбольные темы. Потом в 2018 году я прибыл в «Балтику», где стал главным тренером. Туда решил позвать Олега Петровича на должность помощника главного тренера. Вместе трудились в стане калининградцев.

Легко ли принял решение стать ассистентом в «Алании»? Никаких вопросов у меня не было. Это даже и не вопрос вовсе. Я хотел работать, а в качестве главного тренера или его помощника ‒ было уже абсолютно неважно. Принципиальности в данном моменте никакой нет. Мы трудимся бок о бок ради общей цели!

Во многом философия футбола у нас, например, именно с Олегом Петровичем схожа, но среди всех тренеров бывают рабочие споры, интересные дебаты. Мы как помощники тренера вносим свои идеи и предложения, но решать всегда главному тренеру. Последнее слово за Олегом Петровичем. Это в порядке вещей. Главный тренер направляет вектор работы штаба и всей команды в целом.

В нашем коллективе нет такого, что кто-то занимается только одним определённым делом. Конечно, у каждого есть свои конкретные обязанности, но все работаем в тесном взаимодействии. Мы отчасти взаимозаменяемы, и все трудимся под руководством Олега Петровича. Бывает так, что в тренировочном процессе какое-то упражнение для игроков провожу я, а завтра его, может, будет проводить мой коллега. А координирует нас всех, повторюсь, главный тренер. Так и работаем», — приводит слова Ледяхова официальный сайт «Алании».