«Постоянно ходил на матчи «Барселоны». Игорь Ледяхов — о паузе в тренерской карьере

Тренер владикавказской «Алании» Игорь Ледяхов рассказал о перерыве в карьере. Специалист вошёл в тренерский штаб «Алании» в марте 2023 года.

«Был долгий перерыв в футболе около четырёх лет, были ли какие-либо предложения? Были разные разговоры в тот момент. Но у меня не было конкретных предложений. Общался с представителями клубов из ближнего зарубежья, но там не срослось. Получился четырёхлетний простой, а у меня ещё и были проблемы со здоровьем на то время. Потом ещё и наступила эпидемия коронавируса.

Отошёл ли от футбола? Нет, не совсем так. Я живу в Барселоне, там вместе с ветеранами «Эспаньола» бегали, тренировались. Постоянно ходил на матчи «Барсы», следил и за «Эспаньолом». Всегда общался с коллегами из Испании, не пропускал и игры российского чемпионата, также смотрел Первую лигу. Был в курсе всех футбольных событий, так сказать. Понимал, что обязательно вернусь к тренерской деятельности. Как обычно это бывает, иногда тренер работает, порой ждёт предложений по работе, ничего сверхъестественного. У меня этап ожидания немного затянулся, на самом деле. Как только появился вариант с конкретикой, сразу же им воспользовался», — приводит слова Ледяхова официальный сайт «Алании».