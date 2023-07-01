Дмитрий Живоглядов: в феврале понял, что не останусь в «Локо». Есть горечь от ухода

Защитник Дмитрий Живоглядов высказался об уходе из «Локомотива». Футболист покинул клуб в связи с окончанием срока действия контракта.
«Начал осознавать, что не останусь в «Локомотиве», примерно в конце февраля на сборах. Потом возобновился чемпионат, и стало более или менее понятно, что наши пути с «Локо» расходятся.
Чувства, конечно, двоякие: горечь от того, что провёл в клубе четыре года и теперь ухожу. Всё это время у нас царила отличная атмосфера. Да, были моменты, которые не радовали болельщиков и всех, кто неравнодушен к команде. Но в целом период в «Локо» – это радостное время. Я играл, приносил пользу, участвовал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, выигрывал трофеи и медали чемпионата.
Хочу сказать всем слова благодарности. Мне выпала честь выступать в майке «Локомотива» – клуба, который мне очень близок. Желаю всем удачи – пусть ребята, которые остались, продолжают писать историю со знаком плюс. Также хочу поблагодарить болельщиков за поддержку всей команды и меня лично – у нас были разные моменты, но мы всегда очень сильно её чувствовали», — сказал Живоглядов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 1 июля 2023
-
11:37
-
11:30
-
11:30
-
11:28
-
11:26
-
11:14
-
11:07
-
11:01
-
11:00
-
10:52
-
10:43
-
10:34
-
10:26
-
10:15
-
10:08
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:38
-
09:31
-
09:30
-
09:22
-
09:13
-
09:10
-
09:00
-
08:47
-
08:29
-
06:33
-
06:16
-
05:59
-
05:53
-
05:41
-
04:33