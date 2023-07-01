Агент Вендела: он готов к новому вызову, но мы не сообщали «Зениту» о желании уйти
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Футбольный агент Тиаго Рибейро, работающий с полузащитником «Зенита» Венделом, высказался о будущем футболиста.
«Мы не сообщали «Зениту» о желании покинуть клуб. Вендел готов к новому вызову, он выиграл с «Зенитом» всё, но он любит команду, город, болельщиков. Если уход Вендела и состоится, то таким образом, чтобы никто не остался в обиде», — цитирует Рибейро Metaratings.
Ранее сообщалось о возможном переходе Вендела в бразильский «Фламенго».
В розыгрыше Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 Вендел принял участие в 25 матчах, забил восемь голов и отдал три результативные передачи.
«Зенит» занял первое место в национальном чемпионате, набрав 70 очков в 30 матчах. На счету клуба 21 победа, два поражения и семь ничейных результатов.
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