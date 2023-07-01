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Селекционер академии «Зенита»: самый ценный бразилец в команде на данный момент — Вендел

Селекционер академии «Зенита»: самый ценный бразилец в команде на данный момент — Вендел
Вендел
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Селекционер академии «Зенита» Игорь Зазулин рассказал, для чего клубу такое количество южноамериканцев.

«Есть вероятность того, что Вендел, Клаудиньо или Малком – уйдут. Возможно, Педро взяли на замену кому-то из этих бразильцев. Что касается еврокубков, то они рано или поздно вернутся, и «Зенит» на продаже этого нападающего в теории может заработать хорошие деньги.

Если говорить о молодых ребятах – они у нас есть. Тот же Козлов, Барановский. Есть ли шанс у них заиграть? Это вопросы к Семаку, готов ли он дать им этот шанс. В своё время многие тренеры при счёте 3:0 выпускали молодёжь, они играли, доказывали свою состоятельность.

Самый ценный бразилец «Зенита» на данный момент для меня Вендел. Он делает очень большой объём работ. Его потеря может сказаться на команде», — приводит слова Зазулина телеграм-канал радио «Движение».

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