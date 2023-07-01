Забитцер и Вегорст покинули «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
В «Манчестер Юнайтед» было объявлено об уходе арендованных игроков — полузащитника Марселя Забитцера («Бавария») и нападающего Ваута Вегорста («Бёрнли»).
Мюнхенская «Бавария» надеется продать австрийского хавбека за сумму примерно в € 15 млн (Bild).
В розыгрыше английской Премьер-лиги сезона-2022/2023 Забитцер принял участие в 11 матчах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу.
Вегорст сыграл в 17 матчах, не забил ни одного гола и отдал одну результативную передачу. В первой половине минувшего сезона 30-летний голландец выступал в аренде за турецкий «Бешикташ».
«Манчестер Юнайтед» занял третье место в чемпионате Англии, набрав 75 очков в 38 матчах. На счету клуба 23 победы, девять поражений и шесть ничейных результатов.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 июля 2023
-
14:57
-
14:48
-
14:45
-
14:45
-
14:32
-
14:28
-
14:22
-
14:19
-
14:17
-
14:16
-
14:15
-
14:13
-
14:05
-
14:00
-
13:57
-
13:53
-
13:46
-
13:29
-
13:18
-
13:18
-
13:17
-
13:11
-
13:08
-
13:01
-
12:54
-
12:50
-
12:49
-
12:35
-
12:25
-
12:12
-
12:10
-
12:01
-
11:58
-
11:37
-
11:30
Партнерский контент